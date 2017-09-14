بالفيديو- ماذا قال شيخ قبائل آل مرة بعد سحب قطر جنسيته؟

القاهرة- (مصراوي)

أكّد شيخ قبائل آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة، أنه لم يُفاجأ بسحب الجنسية القطرية منه ومن بعض أفراد قبيلته، واصفًا ما قامت به السلطات القطرية بـ"الفعل غير المُستغرب"، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام سعودية.

وقال إن السلطات القطرية مأوى للإرهاب ومموليه، وأن الموضوع أكبر من جنسية، فهو اعتداء كبير على السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا التزامه وأفراد قبيلته بضبط النفس بناء على طلب الملك سلمان ووليّ عهده، موضحًا أنه لو "سُمِح لنا لأخذنا حقنا الشرعي من حمد بن خليفة".

وأوضح آل مرة أن حمد بن خليفة ليس له حق في سحب الجنسية التي منحها له الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني والأمير أحمد بن علي، محذرًا من تسليم قطر وأهلها للأعداء المتربصين.

وأشار الشيخ طالب إلى أن سلطات الدوحة طلبت من قبيلته "سب المملكة وقيادتها وملك البحرين وحكومته، ورفضنا ذلك".

وسحبت قطر الجنسية، الإثنين، من شيخ آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم، ومعه نحو 50 من أسرته وقبيلته، وصادرت أموالهم وأملاكهم التى تشكل جزءًا كبيرًا من النسيج السكانى بدولة قطر، ما أثار موجة غضب بين مشايخ وأبناء آل مرة فى قطر والخليج.

وتشكل قبيلة آل مرة أغلبية سكان قطر، ولها تاريخ طويل من العلاقات الطيبة بالمملكة العربية السعودية، خاصة شيخها طالب بن لاهوم، الذي اتخذ موقفًا حاسما من الأزمة القطرية، معتبرًا أن ما قام به النظام القطري أمر لا يقره العقل، وأن سوء العلاقات السعودية القطرية، بدأ منذ تولي الشيخ حمد إمارة الدوحة.

ونددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية بالعقاب الجماعي الذي قامت به السلطات القطرية بحق أفراد من عائلة وقبيلة آل مرة القطرية، بسحب الجنسية منهم وتشريدهم في سابقة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.

ووصف وزير خارجية البحرين شيخ قبيلة آل مرة بأنه من شيوخ العرب، قائلًا إن أهله وجماعته من أخيارهم. وتابع في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "من تطاول عليه وأساء له واستولى على أمواله لا يرقى إلى قدره".

وأشار الى أن استهداف الشيخ طالب بن شريم هو محاولة يائسة لقطع أوصال قطر العربية مع محيطها وامتدادات قبائلها.

الفيديو: