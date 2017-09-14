غدًا.. فتح باب التحويلات لطلاب الشهادات الفنية المقبولين بالجامعات والمعاهد

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح الباب أمام الطلاب المرشحين لإجراء التحويلات الإلكترونية لتقليل الاغتراب في حدود النسبة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات للشهادات الفنية، وذلك لمدة 3 أيام تبدأ من غد الجمعة، على أن تستمر حتى الأحد الموافق الـ 17 من سبتمبر الجاري.

واعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الشهادات الفنية للعام 2017، حيث تقدم 154.756 طالبًا من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية للتنسيق عبر الموقع الإلكتروني، فيما ذكرت الوزارة أن إجمالي الطلاب المرشحين للكليات والمعاهد الحكومية، والمعاهد العليا والمتوسطة بلغ 151.382 طالبًا طبقًا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفق قرارات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وكان موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، فتح باب التسجيل منتصف أغسطس أمام الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام (الثانوية العامة + سنتان) الناجحين من الدور الأول" حتى 24 أغسطس.

وبلغ الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الـ3 سنوات ونظائرها التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق 60% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية75 % فأكثر، كما تقرر قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض التابعة لوزارة الصحة 75% فأكثر.

وأكدت الوزارة، أنها ستقبل الحاصلين على تلك الشهادات في الجامعات والمعاهد العليا بنسبة 10% من أعداد المقبولين من طلاب الثانوية العامة، مشيرةً إلى أن ثلثي هذه النسبة من الحاصلين على الدبلومات الخمس سنوات، والثلث للحاصلين على الشهادات الفنية نظام 3 سنوات.

لنتائج الحاصلين على الشهادات الفنية، اضغط هنا

ولنتائج تقليل الاغتراب لطلاب شهادات الدول العربية ونتائج الشهادات الأجنبية، اضغط هنا