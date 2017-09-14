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"التفوق الدراسي".. دورات لطلاب المنيا بقصر ثقافة أبوقرقاص

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مصراوي Masrawy

"التفوق الدراسي".. دورات لطلاب المنيا بقصر ثقافة أبوقرقاص

12:00 م الخميس 14 سبتمبر 2017

طلاب المنيا بقصر الثقافة

المنيا ــ ريمون الراوي:

بدأ قصر ثقافة أبو قرقاص التابع لفرع ثقافة المنيا، دورة للطلاب بشعار"التفوق الدراسي" ألقاها المحاضر محمود العزازي، تناولت عدة محاور منها "كيف اقرأ"، و"لماذا اقرأ"، و"متى اقرأ"، و"أين اقرأ" بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مفاتيح الحفظ والأوقات التي لا يصلح فيها الاستذكار، وأيضًا عوامل التركيز.

وقالت ريهام نشأت حمزاوي، مدير قصر ثقافة أبوقرقاص، إن هذه الدورات من منطلق الحرص الدائم على تقديم كل ما هو جديد ومناسب مع احتياجات المواطنين، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، لافتة إلى أن الدورة مستمرة لعدة أسابيع.

جاء ذلك برعاية الدكتور الدكتور شعيب خلف بثقافة المنيا، أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبرعاية الدكتورة فوزية أبو النجا رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي.

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