بالصور.. تكريم الشباب الحاصلين على دورات المهن الحرفية بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، حفل تكريم للشباب الحاصلين على دورات تدريبية لتعلم المهن الحرفية.

وقال هاني رشدي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، بأن دورات تدريب الشباب تأتي في إطار السياسة العامة للدولة واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة والمتضمنة الاهتمام بالنشء والشباب وخلق فرص عمل بالسوق الحر، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف رشدي، أن مديرية الشباب والرياضة بأسوان نفذت 36 دورة وورشة عمل في المجاﻻت المهنية المختلفة، استفاد منها 680 شابا وفتاة من أبناء المحافظة، وهذه الدورات كانت في مجالات صيانة الأجهزة المنزلية وصيانة المركبات والكهرباء والجلود والسباكة والخياطة والنجارة والسيراميك والتكييف والتبريد وصيانة المحمول.