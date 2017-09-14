مقتل المتهم بإصابة ضابط وشرطيين في تبادل لإطلاق النار بأسيوط

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كتب ـ محمد ممدوح:

شهدت قرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج بأسيوط، اليوم الخميس، تبادلا لإطلاق النار بين قوات الشرطة والمتهم بإصابة ضابط وشرطيين الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقلته، وضبط 4 متهمين آخرين.

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معلومات وردت إلى ضباط المباحث باختباء المتهمين بإطلاق النار على قوات الشرطة لدى أقاربهم، فتم وتجيه حملة مكبرة بمشاركة الأمن المركزي، وبادر المتهمون بإطلاق النار على القوات التر باديتهم إطلاق الرصاص، مما أسفر عن مقتل المتهم الرئيسي، وضبط 4 آخرين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تدخل قوات الأمن لفض اشتباكات بين عائلتي "القاضي" و"عباس" بقرية المطيعة، أسفرت عن مقتل مدرس من عائلة القاضي؛ بسبب خلافات على ملكية أراضي زراعية، ووقع تبادلا لإطلاق النار، نتج عنه إصابة معاون المباحث وشرطيين آخرين.