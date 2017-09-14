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بالصور.. افتتاح المؤتمر الإقليمي لنقابة المهن الزراعية بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح المؤتمر الإقليمي لنقابة المهن الزراعية بالأقصر

11:55 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

شارك محافظ الأقصر محمد بدر، في افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لنقابة المهن الزراعية، والذي يقام في قاعة مكتبة العامة بالأقصر، تحت عنوان "تنمية الموارد.. المقترحات والحلول" لمحافظات الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر والوادي الجديد.

وشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر، كل من النقيب العام للمهن الزراعية الدكتور السيد خليفة، ووكيل وزارة الزراعة في المحافظة المهندس خالد عبدالراضي، ورئيس فرع النقابة بالأقصر المهندس علي قناوي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة ومجالس فروع جنوب الصعيد، وأعضاء الجمعية العمومية المنتخبة.

وأوضح الدكتور السيد خليفة، أن هذا المؤتمر يعد المؤتمر الإقليمي الرابع الذي تقيمه النقابة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار محافظة الأقصر لإقامته بسبب المكانة التاريخية والحضارية للأقصر صاحبة التاريخ الفرعوني العريق الذي كانت الزراعة أهم ملامحه والتي جسدها وسجلها المصري القديم على جدران المعابد والمقابر الفرعونية.

وأكد محافظ الأقصر، أهمية التركيز على القطاع الزراعي وتطويره للنهوض بالاقتصاد المصري، مضيفًا أن التاريخ يشهد على أن مصر اقتصادها كان زراعيًا.

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