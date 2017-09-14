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قصة آخر رحلة في حياة طبيب لقى مصرعه بحادث سير ببني سويف

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مصراوي Masrawy

قصة آخر رحلة في حياة طبيب لقى مصرعه بحادث سير ببني سويف

11:51 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

قصة آخر رحلة في حياة طبيب لقى مصرعه بحادث سير ببني سويف

د احمد فؤاد

المنيا ــ ريمون الراوي:

نعى رواد عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في المنيا، أحد ضحايا حداث الطريق الصحراوي بحري نفق سنور، الثلاثاء الماضي، الدكتور أحمد علي فؤاد، المدرس المساعد للطب النفسي بكلية طب المنيا.

وتداول رواد "فيس بوك" قصة الرحلة الأخيرة في حياة الطبيب النفسي، الذي فاز ببعثة دراسية لإنجلترا عقب منافسات طويلة، وسافر يوم الحادث من المنيا إلى القاهرة لإنهاء أوراق وإجراءات تخص السفر، بعدما قرر السفر باستخدام الميكروباص، في ظل ما تشهده خطوط القطارات من تأخيرات وحوادث، في الفترة الأخيرة.

يأتي هذا في الوقت الذي شيعت فيه محافظة المنيا، جنازات 5 من أبنائها راحوا ضحايا حادث اصطدام سيارة ميكروباص من الخلف، على الطريق الصحراوي بحري نفق سنور، بمركز ببا بمحافظة بني سويف، الذي وقع أمس الأول الثلاثاء، وأسفر عن مصرع 15 شخصًا.

وجاء ذلك بعدما صرحت النيابة العامة بمحافظة بني سويف، لأهالي الضحايا بتسلم جثث ذويهم والضحايا الذين ينتمون لمحافظة المنيا وهم "روماني عايد" 30 عامًا، و"ميلاد فارس كامل" 30 عامًا، و"كيرلس ثابت ذكري" 25 عامًا، و"أحمد عايد" 32 عامًا، و"أحمد علي فؤاد" 35 عامًا.

وتبين من المعاينات لموقع الحادث أن الميكروباص كان قادمًا من القاهرة في طريقه إلى أسيوط، واصطدم من الخلف بسيارة نقل بمقطورة محملة بالبلوك الأبيض، ما أدى إلى تهشم الميكروباص ومقتل السائق و14 آخرين.

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