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بالصور - إحباط تهريب 40 كيلو بانجو داخل سيارة في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

بالصور - إحباط تهريب 40 كيلو بانجو داخل سيارة في الإسماعيلية

11:33 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

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الإسماعيلية _ انجي هيبة:

ضبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، برئاسة اللواء سيد عزب مساعد وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر داخل مخبأ سري بإحدى السيارات.

ووردت معلومات أكدتها التحريات برئاسة اللواء عبدالعزيز كمال، مدير مباحث الإدارة العامة، مفادها اعتزام "م. ج. م"، مقيم بالعريش، شمال سيناء، العبور بالسيارة رقم "ط ا د 7936" ملاكي، من الجهة الشرقية للقناة إلى الجهة الغربية.

وبتقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة لترقب وصول السيارة، وضبطها حال قدومها، وبتفتيشها عُثر بداخلها على 18 لفافة من نبات البانجو المخدر داخل مخبأ سري بالسيارة، وزنت 40 كيلو جرام.

وبمواجهة قائد السيارة بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بصحة الواقعة وأنه حصل عليها من أحد أقاربه بمنطقة الحسنة بشمال سيناء بقصد الاتجار.

وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابه العامة.

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