رفع 13 سيارة متروكة بشوارع الجيزة لمنع استخدامها في عمليات إرهابية
رفع 13 سيارة متروكة بشوارع الجيزة لمنع استخدامها في عمليات إرهابية
11:41 ص الخميس 14 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملة مكبرة؛ لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة بالشوارع والميادين الرئسية.
ووجه اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، مساعديه بتشديد عمليات فحص السيارات المتروكة بالشوارع بالتنسيق مع خبراء المفرقعات، خشية استخدامها في أعمال إرهابية.
خلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن رفع 13 سيارة متروكة، تم تسليم 5 منها إلى مالكيها، وضبط 5 دراجات بدون لوحات معدنية.
حررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق
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