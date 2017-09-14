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رفع 13 سيارة متروكة بشوارع الجيزة لمنع استخدامها في عمليات إرهابية

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مصراوي Masrawy

رفع 13 سيارة متروكة بشوارع الجيزة لمنع استخدامها في عمليات إرهابية

11:41 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

رفع 13 سيارة متروكة بشوارع الجيزة لمنع استخدامها في عمليات إرهابية

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملة مكبرة؛ لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة بالشوارع والميادين الرئسية.

ووجه اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، مساعديه بتشديد عمليات فحص السيارات المتروكة بالشوارع بالتنسيق مع خبراء المفرقعات، خشية استخدامها في أعمال إرهابية.

خلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن رفع 13 سيارة متروكة، تم تسليم 5 منها إلى مالكيها، وضبط 5 دراجات بدون لوحات معدنية.

حررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق

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