غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة الصغرى - العظمى

القاهرة 23 33

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 30

مطروح 23 29

السلوم 20 29

سيوة 22 32

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

العريش 21 32

رفح 22 31

الإسماعيلية 21 33

السويس 21 34

رأس سدر 22 32

نخل 19 32

نويبع 26 32

طابا 20 33

كاترين 17 30

الطور 24 30

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 35

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 34

بني سويف 23 34

المنيا 22 34

أسيوط 22 34

سوهاج 24 35

قنا 26 38

الأقصر 26 39

أسوان 28 40

أبو سمبل 28 39

الوادي الجديد 28 37

شلاتين 26 36

أبو رماد 26 35

رأس حدربة 27 35

حلايب 27 34

