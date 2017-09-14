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صحيفة روسية: روسيا تختبر مقاتلات ميج 29 SMTالحديثة في سوريا

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مصراوي Masrawy

صحيفة روسية: تختبر مقاتلات ميج 29 SMTالحديثة في سوريا

11:30 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

صحيفة روسية: روسيا تختبر مقاتلات ميج 29 SMTالحديثة في سوريا

مقاتلات ميج

موسكو (أ ش أ)

ذكرت صحيفة " كوميرسانت" الروسية -في عددها الصادر اليوم الخميس- أن وزارة الدفاع الروسية أرسلت إلى قاعدة "حميميم" 4 مقاتلات حديثة من طراز "ميج 29 SMT" لاختبارها قتاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الطائرات الحربية ستوفر التدريب القتالي العملي لأكبر عدد ممكن من الطيارين في ظروف الحرب الحقيقية في سوريا.

وأوضحت "كوميرسانت" أن الحديث عن احتمال إرسال هذه المقاتلات إلى سوريا يجري منذ أكثر من عام، لافتة إلى أن توتر الأزمة السورية في تلك الفترة عرقل الرغبة الروسية في اختبار هذه الطائرات الحديثة جدا ودفع وزارة الدفاع الروسية إلى الاستمرار في استخدام المقاتلات المتعددة المهام من طراز "سوخوي-30CM" و"سوخوي-35 "، التي أثبتت فعاليتها خلال العمليات الحربية في الحملة العسكرية الروسية في سوريا.

يُذكر أن مقاتلات "ميج-29SMT " ذات مقعد واحد ومتعددة الوظائف والمهام، وتعتبر نسخة مطورة من مقاتلات "ميج ــ 29SM"، ولكنها ذات معدات ملاحية وأجهزة قيادة وتوجيه جديدة تماما، كما أنه تحمل كمية أسلحة أكبر وتحلق أيضا لمسافات أطول.

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Asha

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