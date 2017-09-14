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نمو الشعر وطوله مرتبطان بالجوع.. فكيف ذلك؟

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مصراوي Masrawy

نمو الشعر وطوله مرتبطان بالجوع.. فكيف ذلك؟

11:26 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

نمو الشعر وطوله مرتبطان بالجوع.. فكيف ذلك؟

نمو الشعر وطوله مرتبطان بالجوع.. فكيف ذلك؟

يعتقد العديد من الأشخاص أن نمو الشعر وزيادة طوله يعتمد على تناول كميات كبيرة من الطعام الذي يحتوي على المعادن والفيتامينات، لكن أجرى العلماء البرازيليون أبحاثا أشارت نتائجها إلى أن نمو الشعر مرتبط بالجوع.

وذكر موقع اليوم نقلاً عن مجلة "Cell Reports" العلمية أن نتائج البحث جاءت نتيجة رصد مجموعتين من الفئران، مع فرض قيوداً على طعام المجموعة الأولى، فيما استمرت فئران المجموعة الثانية بتناول الطعام بشكل طبيعي.

فقدت الفئران التي كانت تتناول 60% من الوجبات الطبيعية نصف وزنها خلال 6 أشهر، كما ازداد طول وكثافة شعرها والطول الإجمالي للأوعية الدموية في الجلد.

ويعتقد العلماء أن التغيرات ناتجة عن تكيف الفئران مع نظام جديد لتناول الطعام، مع العلم بأنها فقدت طاقة أقل للحفاظ على حرارة جسمها، الأمر الذي أدى بدوره إلى نمو شعرها.

وقال العلماء البرازيليون إن النتائج التي حصلوا عليها تنطبق على الإنسان أيضاً.

 

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مصراوي Masrawy

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