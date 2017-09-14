رئيس هيئة البريد: نساهم في تعزيز منظومة «الشمول المالي» بثلث سكان مصر

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قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة سيكون لها دور كبير فى تعزيز الشمول المالى، حيث يمتلك نحو 24 مليون عميل بحسابات التوفير، إضافة إلى 7 ملايين مستفيد لصرف المعاشات بمصر ما يمثل ثلث عدد سكان مصر بنحو 31 مليون مواطن.

وأكد الصغير خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولى السنوى التاسع للتحالف الدولى للشمول المالى، أن الهيئة سيكون لها تأثير كبير فى الشمول المالى بمصر.

وبدأت فعاليات المؤتمر الدولى السنوى التاســـع للتحالف الدولى للشمول المالى الذى ينظمه التحالف بالتعاون مع البنك المركزى المصرى فى الفترة مـن 13- 15 سبتمبر الجارى فى مدينة شرم الشيخ.

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ويتجاوز حجم مدخرات البريد 200 مليار جنيه، وتمتلك الهيئة نحو 3000 مكتب موزعة على مستوى الجمهورية، لذلك فهي تمتلك فرصة كبيرة في تعزيز مفهوم الشمول المالي لانتشارها في كافة المحافظات والقرى.

ويعرف الشمول المالى، بأنه إتاحة الخدمات المالية سواء كانت مؤسسات أم أفراد “جانب العرض”، والعمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات “جانب الطلب”، من خلال تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة عبر القنوات الرسمية للنظام المالى الرسمى.

وأثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالى والاستقرار المالى والنمو الاقتصادى مثل اتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل على دعم النمو الاقتصادى، تحقيق المصلحة العامة التى تتعلق بخلق فرص عمل مما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى وبالتالى خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى الھاتف المحمول.