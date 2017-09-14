آرسنال وميلان يخطفان الأنظار اليوم في «اليوروبا ليج»

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يستهل فريقا آرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي، انطلاقتهما في مسابقة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج"، اليوم الخميس، حيث سيستضيف الأول كولن الألماني فيما سيحل الثاني ضيفًا على أوستريا فيينا النمساوي.

وسستوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو العملاقين ميلان وآرسنال، اللذين اعتادا أن يكونا في البطولة الأهم دوري الأبطال، لكنهما سيكتفيان هذا الموسم باللعب أيام الخميس في اليوروبا ليج.

لكن إذا كانت مشاركة آرسنال في مسابقة اليوروبا ليج خطوة للوراء بالنسبة لفريق المدرب الفرنسي أرسين فينجر الذي كان متواجدًا في دوري الأبطال لـ19 موسمًا على التوالي وتحديدًا منذ 1998-1999، فإن وجود ميلان في هذه المسابقة يعتبر تقدمًا رغم تاريخه العريق وألقابه السبعة في دوري الأبطال.

وغاب ميلان عن المشاركة القارية منذ موسم 2013-2014 حين انتهى مشواره في الدور الثاني لدوري الأبطال على يد أتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أنه تمكن الموسم الماضي بقيادة المهاجم الدولي السابق فينتشنزو مونتيلا من احتلال المركز السادس في الدوري المحلي وخوض الدورين التمهيدي والفاصل من يوروبا ليج للوصول إلى دور المجموعات.

ويبدو الطريق ممهد أمام عملاق ميلانو لبلوغ الدور الثاني في أول مشاركه له في المسابقة منذ موسم 2008-2009 (كانت كأس الاتحاد الأوروبي في حينها)، اذ تضم مجموعته الرابعة أوستريا فيينا النمساوي الذي سيكون الخصم الأول له اليوم على ملعب "إرنست هابل شتاديون"، ورييكا الكرواتي وأيك اثينا اليوناني.

ورغم الهزيمة القاسية التي تلقاها الأحد في العاصمة روما على يد لاتسيو (1-4)، يبدو ميلان مرشحًا للمنافسة محليًا وقاريًا في ظل التعاقدات الكثيرة التي أجرتها الإدارة الصينية الجديدة، والتي أعطت ثمارها إن كان في الدورين التمهيديين من المسابقة القارية حيث حيث سجل 10 أهداف في 4 مباريات دون أن تهتز شباكه، أو في المباراتين الأوليين في الدوري (فاز على كروتوني 3-0 وكالياري 2-1).

وأنفقت الادارة الصينية حوالي 195 مليون يورو هذا الصيف من أجل تعزيز صفوف الفريق وضم لاعبين مثل نجم دفاع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي ليوناردو بونوتشي، ومهاجم بورتو البرتغالي أندريه سيلفا، ولاعب وسط منافسه المحلي لاتسيو الأرجنتيني لوكاس بيليا.

وإذا كان ميلان غير قادر على الورق، على منافسة غريمه يوفنتوس على لقب الدوري المحلي الذي احتكره الأخير في المواسم الستة الأخيرة، فهو سيحاول جاهدا الحصول على أحد المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال الموسم المقبل والفوز بالدوري الأوروبي، المسابقة الوحيدة التي تغيب عن خزائنه إن كان بنسختها الحالية أو السابقة.

ومن جهته، يأمل أرسنال على الأقل في تكرار سيناريو مشاركته الأخيرة في هذه المسابقة موسم 1999-2000 حين انتقل إليها من دوري الأبطال نتيجة انهائه دور المجموعات في المركز الثالث خلف برشلونة الإسباني وفيورنتينا الإيطالي، وواصل مشواره حتى المباراة النهائية.

لكن النادي اللندني يتمنى بطبيعة الحال أن يرى التتويج في نهاية الطريق، خلافًا لعام 2000 حين خسر بركلات الترجيح أمام غلطة سراي التركي بعد تعادلهما 0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي، ما حرمه من الفوز بلقب المسابقة للمرة الثانية بعد عام 1970 حين كانت غير رسمية وتحت مسمى كأس المعارض الأوروبية التي ألغيت في العام التالي.

ويخوض أرسنال مباراة اليوم على أرضه ضد كولن الألماني في إطار المجموعة الثامنة التي تضم باتي باريسوف البيلاروسي وريد ستار بلجراد الصربي، وتركيزه مشتت نظراً للاختبار الصعب الذي ينتظره الأحد في الدوري على أرض جاره تشلسي حامل اللقب، لاسيما في ظل البداية المتأرجحة لرجال فينجر الذين فازوا بمباراتين وخسروا مثلهما، أحداهما بنتيجة قاسية أمام ليفربول (0-4).

وستكون المهمة الأصعب في دور المجموعات لليون الفرنسي الذي يستضيف المباراة النهائية، إذ وقع في المجموعة الخامسة التي تضم إيفرتون الانجليزي وأتالانتا الإيطالي وأبولون ليماسول القبرصي الذي سيكون خصمه الأول اليوم على ملعب "جي سي بي ستاديوم" في نيقوسيا.

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ويبدو لاتسيو الايطالي ونيس الفرنسي مرشحين للحصول على بطاقتي المجموعة الحادية عشرة، وهما يستهلان مشوارهما في ضيافة فيتيس أرنهيم الهولندي وزولته فاريجيم البلجيكي على التوالي.

وفيما يلي نستعرض أبرز مواجهات اليوم في الدوري الأوروبي:

- (فياريال vs إف سي أستانا) فى تمام الساعة الـ7:00 مساء

- (سبورتينج براجا vs هوفنهايم) في تمام الساعة الـ7:00 مساء

- (ميلان vs أوستريا فيينا) في تمام الساعة الـ7:00 مساء

- (إيفرتون vs أتالانتا) في تمام الساعة الـ7:00 مساء

- (آرسنال vs كولن) في تمام الساعة الـ9:05 مساء

- (مارسيليا vs قونيا سبور) في تمام الساعة الـ9:05 مساء

- (نيس vs زولت وارجم) في تمام الساعة الـ9:05 مساء

- (لاتسيو vs فيتيسه آرنهم) في تمام الساعة الـ9:05 مساء

- (ريال سوسيداد vs روزنبورج تروندهايم) في تمام الساعة الـ9:05 مساء