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ثلاثية توتنهام تحبط بوروسيا دورتموند

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ثلاثية توتنهام تحبط بوروسيا دورتموند ثلاثية توتنهام تحبط بوروسيا دورتموند

التحرير

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أبدى بيتر بوس، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، خيبة أمله عقب الخسارة من توتنهام الإنجليزي، بنتيجة 1-3، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال بوس، في تصريحات نقلها موقع «دورتموند» الرسمي: «كنا متساهلين للغاية مع المنافس، أنا أشعر بالإحباط، لأنه كان في مقدورنا تقديم ما هو أكثر».

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وأضاف مدرب أياكس أمستردام: «لقد لعبنا في الشوط الأول بشكل جيد، ولكننا فقدنا انتباهنا مرتين، استحوذنا على الكرة بشكل جيد ولكن الدفاع يجب أن يكون منظمًا بشكل أكثر من ذلك، لقد كنا متساهلين جدًا مع الخصم».

من جانبه، عبر ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام عن سعادته بالفوز، قائلًا «لقد هيمن دورتموند على الشوط الأول، لكننا كنا أكثر فعالية أمام المرمى، وفي الشوط الثاني، أظهرنا مستوانا الحقيقي، وكنا سعداء جدا بكيفية رفع رتم لعبنا أمام دورتموند».

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التحرير

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