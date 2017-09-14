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لجنة المسابقات تؤجل مباراة الزمالك والداخلية

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لجنة المسابقات تؤجل مباراة الزمالك والداخلية لجنة المسابقات تؤجل مباراة الزمالك والداخلية

التحرير

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أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة والداخلية في الجولة الثانية للدوري، كان مقرر لها الجمعة المقبل، لكن تم تأجيلها للأحد.

وقال عامر في تصريحات صحفية، إن الجمعة كان سيشهد إقامة لقاء السوبر الإماراتي في القاهرة، ولكن تم تأجيل المباراة ليناير المُقبل من عام 2018، أما السبت فيشهد إقامة لقاء الأهلي والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وبالتالي تقرر إقامة لقاء الزمالك الأحد المقبل.

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وكان الزمالك قد استهل مشواره بتعادل إيجابي أمام الإنتاج الحربي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام، في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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