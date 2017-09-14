اتحاد الكرة يحذر اللاعبين من التلاعب في أعمارهم

التحرير

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كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، وجود قرار بحظر قيد كل لاعب متهم بتزوير عمره في شهادة الميلاد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن الاستثناء الوحيد لهذا القرار في حالة قيد اللاعب في قائمة فريقه بالدرجة الأولى فقط، لأن الدرجة الأولى مسموح لكل الأعمار بالمشاركة فيها.

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واقترح حمادة صدقي مدرب منتخب مصر مواليد 99، على مسئولي اتحاد الكرة، عدم شطب اللاعبين الذين يقومون بتزوير أعمارهم.

وطلب صدقي من مسئولي الجبلاية إيقاف هؤلاء اللاعبين موسم واحد وبعد عودتهم من الإيقاف يتم قيدهم في قائمة فرقهم بالدرجة الأولى.