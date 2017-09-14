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فتح أبواب برج العرب في الثانية ظهرًا لمواجهة الأهلي والترجي

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فتح أبواب برج العرب في الثانية ظهرًا لمواجهة الأهلي والترجي فتح أبواب برج العرب في الثانية ظهرًا لمواجهة الأهلي والترجي

التحرير

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اتفق اتحاد الكرة مع الجهات الأمنية، على فتح برج العرب، يوم السبت المقبل، في الثانية ظهرًا قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر غلق أبواب الاستاد قبل المباراة بساعة، مع دخول اللاعبين والحكام وجمهور الترجي والصحفيين من البوابة رقم 2، على أن يدخل جمهور الأهلي وعدده 20 ألف من بقية البوابات.

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ويحضر اللقاء 60 مشجعًا للترجي، فيما يخاطب اتحاد الكرة السفير المصري في تونس لإخطاره بهذا العدد حتى لا تحضر أعداد زائدة وقت المباراة وتمثل أزمة للأمن.

ويستعد الأهلى لملاقاة الترجي التونسي فى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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التحرير

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