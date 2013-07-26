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القوى السياسية تنظم إفطارا جماعيا بطور سيناء لتفويض الجيش

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القوى السياسية تنظم إفطارا جماعيا بطور سيناء لتفويض الجيش القوى السياسية تنظم إفطارا جماعيا بطور سيناء لتفويض الجيش

تنظم القوى السياسية بجنوب سيناء إفطارا جماعيا أمام مبنى ديوان عام المحافظة، لتفويض الجيش للقضاء على الإرهاب وخروج مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة فى طور سيناء وشرم الشيخ وجبل موسى بمشاركة البدو والوافدين.

واتفقت القوى السياسية بجنوب سيناء، للتجهيز للفعاليات الحاشدة لتفويض الجيش للقضاء على الإرهاب.

وقال سلمان الجبالى الناشط السياسى والبيئى بسانت كاترين، إن مدينة سانت كاترين سوف تخرج جميعها لدعم القوات المسلحة لدعم وتأييد الجيش من مسجد الوادى المقدس طوى لدعم وتفويض جيش فى القضاء على الإرهاب، ومساعدته ومساندته فى فرض الاستقرار بمصر.

وأكد نادر الشرقاوى منسق جبهة الإنقاذ بجنوب سيناء، أن الجبهة وحملة تمرد بشرم الشيخ سوف تنظم فعاليات تفويض الجيش، حيث تبدأ بمسيرات حاشدة بالسيارات من الهضبة لخليج نعمة وإقامة احتفالية كبرى، لدعم وتأييد الجيش فى حربه على الإرهاب.
> وفى سياق متصل، أعلن عدد كبير من البدو تأييده ودعمه للفريق السيسى وللقوات المسلحة ومساندتها فى الحرب على الإرهاب، وقال الشيخ منيفى أبو سريع من بدو خليج السويس إن جميع البدو بمدن خليج السويس يدعمون الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب، وأشار إلى أن مشايخ البدو يقومون بدور وطنى ولا ينامون الليل لمنع أى مسلحين قادمين من الشمال ويغلقون جميع الطرق الواصلة بين شمال وجنوب سيناء.

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مصر 365

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