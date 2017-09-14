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ورطة في «الكاف» بسبب كأس الأمم الإفريقية

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ورطة في «الكاف» بسبب كأس الأمم الإفريقية ورطة في «الكاف» بسبب كأس الأمم الإفريقية

التحرير

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بات الاتحاد الإفريقي، في ورطة من أمره بعد قراره السابق بإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية من 24 فريقًا، وتقام خلال الصيف بدلًا من يناير.

وعلمت «التحرير» أن الأزمة الأولى التي تواجه الاتحاد الإفريقي أن إقامة مباريات الـ24 فريق تتطلب وجود من 6 لـ8 استادات دولية مجهزة تتوافر فيها على الأقل 4 غرف لخلع الملابس حيث إن كل ملعب سيستضيف 4 فريق يتقابل كل اثنين منهما في مباراة.

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وتتمثل الأزمة الثانية أن إقامة البطولة في الصيف وهو موسم طيران سيشهد ارتفاع كبير في التذاكر الأمر الذي سيمثل أزمة كبيرة لأكثر من دولة إفريقية.

وبات مسئولو الاتحاد الإفريقي يفكرون في مسألة إقامة البطولة في دولتين بداية من النسخة المقبلة المقرر إقامتها بالكاميرون 2019، حتى يخرج الكاف من هذا المأزق، حيث لا يوجد سوى 4 دول فقط مجهزة لاستضافة البطولة بنظامها الجديد وهي والمغرب والجزائر وجنوب أفريقيا.

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التحرير

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