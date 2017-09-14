تريزيجيه رجًلا لمباراة قاسم باشا وملطية سبور

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حصد النجم المصري، محمود حسن «تريزيجيه»، لقب رجل مباراة فريقه قاسم باشا، أمام ملطية سبور، التي أُقيمت بين الفريقين أول أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري التركي.

وأعلن الحساب الرسمي، لنادي قاسم باشا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن رجل المباراة هو «تريزيجيه»، متفوقًا على زملاءه.

وتمكن النجم الدولي، من إحراز هدف، وصناعة آخر، خلال المباراة، إلى جانب صناعته عدد من الفرص الخطيرة التي أهدرها لاعبي قاسم باشا.



وسجل «تريزيجيه»، 3 أهداف منذ انتقاله لقاسم باشا معارًا من أندرلخت البلجيكي، لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.