ننشر جدول مواعيد مباريات اليوم

التحرير

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تقام اليوم الخميس، العديد من المباريات الهامة في ملاعب كرة القدم، والتي تعد أبرزها مواجهات الدوري الأوربي في أولى جولاتها، ومواجهتين في الأسبوع الثاني من الدوري المصري.

«التحرير» يرصد أبرز مواعيد المباريات اليوم كالتالي:.

- في الدوري الأوروبي

- (فياريال vs إف سي أستانا) فى تمام الساعة الـ7:00 مساء

- (سبورتينج براجا vs هوفنهايم) في تمام الساعة الـ7:00 مساء

- (ميلان vs أوستريا فيينا) في تمام الساعة الـ7:00 مساء

- (إيفرتون vs أتالانتا) في تمام الساعة الـ7:00 مساء

- (آرسنال vs كولن) في تمام الساعة الـ9:05 مساء

- (مارسيليا vs قونيا سبور) في تمام الساعة الـ9:05 مساء

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- (نيس vs زولت وارجم) في تمام الساعة الـ9:05 مساء

- (لاتسيو vs فيتيسه آرنهم) في تمام الساعة الـ9:05 مساء

- (ريال سوسيداد vs روزنبورج تروندهايم) في تمام الساعة الـ9:05 مساء

في الدوري المصري

- (بتروجيت vs المصري البوسعيدي) في تمام الساعة الـ5:00 مساء

- (طلائع الجيش vs الإنتاج الحربي) في تمام الساعة الـ7:30 مساء

في الدوري السعودي

- (الاتفاق vs القادسية) في تمام الساعة الـ7:25 مساء