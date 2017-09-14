الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للترجي

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، قبل السفر إلى الإسكندرية مساء اليوم، للانتظام بمعسكر مغلق حتى يوم السبت المقبل، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب دور ربع النهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المُقرر أن يعلن حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء، عن قائمة الفريق عقب المران الجماعي، والمرشحة لخوض اللقاء المرتقب بين الفريقين.

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ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة السابعة على ستاد برج العرب، يوم السبت المقبل، في ذهاب دور ربع النهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.