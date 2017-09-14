"تعليم الإسكندرية": انتهاء 95% من أعمال صيانة المدارس - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن جمعة ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى الإسكندرية، الانتهاء من 95% من أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس على مستوى المحافظة، لافتًا إلى وضع حلول بديلة لنسبة الـ 5% المتبقية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار وكيل وزارة التعليم في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، إلى دخول 109 فصول جديدة الخدمة مع بدء الدراسة من خلال افتتاح مدرسة جديدة وعمل توسعات وتعلية بعدد آخر من المدارس.

وتتوزع الفصول الجديدة بواقع 12 فصلًا بمدرسة التحرير التجريبية بإدارة شرق، و8 فصول بمدرسة السيدة عائشة بإدارة غرب، و4 فصول بمدرسة قرية الروضة بإدارة وسط، و27 فصلًا بمدرستي ابن أنس التجريبية والشهيد علي صالح بإدارة وسط، و58 فصلًا بمدارس "العرجىيبالعامرية، والتحرير بشرق، والزهور بغرب".

وحول موقف الكتب الدراسية، أوضح "ذكري" أن نسبة وصول الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية بلغت 94 % و 100 % للمرحلة الإعدادية و94 % للمرحلة الثانوية و85 % للتعليم الفني، مؤكدًا أنه سيتم تسليم الكتب للطالب دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد ومنع أي مخاطر قد يتعرض لها الطالب، قائلًا: "تم التأكيد على عدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة".

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعًا موسعًا، مساء أمس، مع مديري عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات ومديري المراحل التعليمية والتخطيط والمشروعات والمتابعة، وذلك لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.