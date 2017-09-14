الإسكان: طرح أراضي جديدة للمصريين بالخارج في "بيت الوطن"

كتبت- ندى الخولي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه أمس، على الطلب المقدم من الوزارة فيما يخص التحويلات الواردة للحجز بمشروع بيت الوطن "أراضي المصريين العاملين والمقيمين في الخارج"، ويشمل ذلك الموافقة على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بالمشروع بعد تاريخ 2/6/2017 وحتى اليوم.

كما تشمل الموافقة، طرح مرحلة تكميلية بالمدن التي انتهت بها قطع الأراضي، وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات، فضلًا عن منح الحاجزين بمراحل المشروع المختلفة بصفةٍ دائمة نسبة خصم 7.5% من المبلغ المتبقي لسداد كامل الثمن، سواء للأراضي أو الوحدات السكنية، وذلك فيما عدا القسط الأخير.