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"الوزراء "ينفي فتح باب التقديم للمدارس اليابانية‏

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مصراوي Masrawy

"الوزراء "ينفي فتح باب التقديم للمدارس اليابانية‏

11:11 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

كتب- محمد غايات:

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بفتح وزارة التربية والتعليم باب التقديم للمدارس اليابانية‏.

وأكد المركز، وفقًا للبيان الصادر، اليوم الخميس، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت صحة تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مؤكدةً أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد فتح باب التقديم للمدارس اليابانية، مشيرةً إلى أنه فور استلام أي من المدارس اليابانية سيتم الإعلان عنها وسيتم فتح باب التقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن مشروع المدارس اليابانية سيفتتح عددًا من المدارس الرسمية للغات خلال العام الدراسي الجديد، والتي تطبق فيها الأنشطة الخاصة "بالتوكاتسو" وهذه الأنشطة تدعم المهارات الخاصة بالانضباط، وروح الفريق والتعاون والأنشطة المدرسية، ويعد هذا استكمالًا لما تم في العام السابق من تطوير عدد (12) مدرسة.

وأكدت الوزارة، أنه تم تدريب المعلمين المصريين على طرق التدريس اليابانية على يد خبراء يابانيون متخصصون، وتم التدريب على دفعتين الأولى: "تدريبهم على كيفية تقديم مناهج "التوكاتسو" إلى الطلاب داخل المدارس"، والثانية: "تدريب المعلمين على كيفية إدارة المدرسة بوضع خطة عامة للمدرسة لضمان نجاح إداراتها بالشكل الأمثل"، كما تم تدريبهم أيضًا على كيفية التدريس للأطفال في مستويات الحضانة، وكيفية تعليمهم عن طريق اللعب.

وأهابت الوزارة، بجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏فيما يتم تداوله والتواصل أولًا مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات غير صحيحة.

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مصراوي Masrawy

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