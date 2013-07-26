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القوات المسلحة تنشر عناصرها لتأمين المنشآت الحيوية بالقليوبية

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القوات المسلحة تنشر عناصرها لتأمين المنشآت الحيوية بالقليوبية القوات المسلحة تنشر عناصرها لتأمين المنشآت الحيوية بالقليوبية

كثفت القوات المسلحة من تواجدها صباح اليوم الجمعة على مداخل ومخارج محافظة القليوبية وبالتحديد فى منطقة أبو سنة بالطريق الزراعى ومدخل مدينة الخانكة وشبرا الخيمة وقليوب كما قامت بنشر جميع عناصرها المسئولة عن تأمين المنشآت الحيوية بالمحافظة، فى إطار الاستعدادات لتظاهرات جمعة "لا للإرهاب" اليوم لتفويض الجيش فى مواجهة أعمال العنف التى تشهدها البلاد.

كما تواجدت وحدة من عناصر الجيش داخل إستاد بنها وأخرى لتأمين الطريق الزراعى والدائرى المؤدى للقاهرة فضلا عن انتشار بعض المدرعات والعشرات من جنود القوات المسلحة أمام منطقة المصانع على الطريق الزراعى ومصنع بنها الحربى لتأمينها تحسبا لأية طوارئ قد تحدث خلال التظاهرات والتجمعات.

يأتى ذلك فيما شهدت منطقة سجون أبو زعبل والقناطر الخيرية حالة من الاستنفار الأمنى حيث عززت قوات الأمن المركزى من تواجدها فى محيط السجون خوفا من اقتحامها وتهريب المساجين من قبل أنصار الرئيس المعزول والخارجين على القانون فى الوقت الذى شكل أهالى القرى والمدن لجانا شعبية لحماية أقسام الشرطة مع قوات الأمن تحسبا لأية حالات طارئة.

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مصر 365