رئيس الوزراء الياباني يطلق أول مشروع لقطار فائق السرعة في الهند

نيودلهي (د ب أ)

دشن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ونظيره الهندي ناريندرا مودي اليوم الخميس العمل في أول قطار فائق السرعة في الهند، تقدر تكلفته بأكثر من 17 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الشبكة التي تمتد بطول 508 كيلومترات بين مدينتي أحمد آباد، كبرى مدن ولاية جوجارات التي ينتمي لها مودي، ومدينة مومباي العاصمة المالية للهند، بحلول عام 2023 .

وقال آبي، عقب إطلاق العمل في المشروع الذي يجري بناؤه بمساعدة مالية من اليابان، :"لقد قرر صديقي العزيز مودي إدخال القطار فائق السرعة وبناء هند جديدة ... ونحن ملتزمون تماما بدعم هذه المبادرة".

وأضاف أن قوة الهند تصب في صالح اليابان وأن قوة اليابان تصب في صالح الهند.

وتصل تكلفة المشروع إلى1ر1 تريليون روبية، وتمول اليابان 81 في المئة من التكلفة بقيمة نحو 88 مليار روبية، في صورة قروض ميسرة، بفائدة 1ر0 في المئة على فترة سداد تتجاوز الخمسين عاما.

وتنقل السكك الحديدية في الهند ما يقدر بنحو 20 مليون راكب يوميا، ولديها سجل سيء في مجال السلامة.

ومن المتوقع أن يوقع آبي ومودي عددا كبيرا من الاتفاقيات بعد إجراء مباحثات.

وتعتبر زيارة آبي وإطلاق هذه المشروعات رمزا للعلاقات المتنامية بين نيودلهي وطوكيو وسط تصاعد نفوذ الصين في المنطقة.