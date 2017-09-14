أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

سيناتورة استرالية مناهضة للإسلام تدعو لاستفتاء حول حظر البرقع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سيناتورة استرالية مناهضة للإسلام تدعو لاستفتاء حول حظر البرقع

11:13 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

سيناتورة استرالية مناهضة للإسلام تدعو لاستفتاء حول حظر البرقع

باولين هانسون

سيدني (د ب أ)

قالت سيناتورة استرالية يمينية متطرفة، والتي دخلت البرلمان مرتدية برقعا الشهر الماضي بصورة مثيرة اليوم الخميس إنه لابد من إجراء استفتاء حول حظر ارتداء الملابس الإسلامية التي تغطي كامل الوجه في الأماكن العامة.

وكانت باولين هانسون ،رئيسة حزب "وطن واحد" قد دخلت مجلس الشيوخ وهي ترتدي برقعا أسود اللون ، وهو ما أثار رد فعل غاضبا من جانب ساسة من بينهم وزراء حكومة حزب المحافظين.

وحثت هانسون اليوم الخميس خلال مناقشة برلمانية زملائها البرلمانيين على دعمها في مساعي حظر الغطاء الإسلامي الذي يشمل الوجه بالكامل في الأماكن العامة ، واقتراح قوانين لجعل ارتداء مثل هذه الملابس جريمة تعاقب بدفع غرامة تصل إلى 4200 دولار استرالي (3400 دولار أمريكي).

وقالت هانسون للبرلمان :"هل نحن بائسون كدولة لدرجة التخلي عن قيمنا ومن نحن فى الحقيقة لأننا نشعر بالقلق بالنسبة إيذاء مشاعر البعض؟".

وأشارت هانسون إلى أن البرقع قد تم حظره في الكثير من الدول ، بما فيها دول مسلمة. وقالت إنه إذا صوت الاستراليون بشأن زواج المثليين ، "فإنني أقترح إجراء استفتاء وترك القرار للشعب حول ما إذا كانوا يرغبون في وجود أغطية الوجه بالكامل في هذا البلد".

وقالت :"لقد حاربنا من أجل حقوق المرأة في هذه الدولة ... ومع ذلك لستم مستعدين حتى الآن للوقوف والمحاربة من أجل حقوق هؤلاء النساء اللاتي يحتمل أنه يتم اجبارهن على ارتداء هذه الملابس".

وتعرف هانسون ،التي يشغل حزبها أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ بانتقاداتها ضد المسلمين و ضد الهجرة. وقالت السيناتورة العام الماضي إن "المسلمين قد غمروا" استراليا.

ومن بين اقتراحاتها السابقة حظر بناء مساجد ومدارس إسلامية جديدة ، إضافة إلى وضع مراقبة تليفزيونية في المساجد والمدارس.

ووفقا لبيانات التعداد السكاني ، فإن المسلمين يمثلون نحو 2ر2% من سكان استراليا البالغ تعدادهم 24 مليون نسمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بانون: جمهوريون بارزون يسعون إلى إبطال انتخابات 2016

    أخبار

  • ماكين يؤكد أن التوقعات من علاجه من السرطان "جيدة جدا"

    أخبار

  • صحيفة: الابن يقر بلقاء محامية روسية

    أخبار

  • فيسبوك تكشف عن إعلانات سياسية "روسية" تهدف للتأثير على السياسة الأمريكية

    أخبار

إعلان

cc92f1387c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة