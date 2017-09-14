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مصرع سائق وإصابة شرطي في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي

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مصراوي Masrawy

مصرع سائق وإصابة شرطي في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي

11:15 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

مصرع سائق وإصابة شرطي في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي

كتب - محمد شعبان:

لقي سائق مصرعه، فيما أصيب أمين شرطة، إثر انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة، اليوم الخميس.

غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بالطريق، ووجود متوفٍ ومصاب.

انتقل رجال المرور، إلى موقع الحادث؛ لتجنيب السيارة، والعمل على سحب الكثافات، وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

 

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