مصرع سائق وإصابة شرطي في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي

كتب - محمد شعبان:

لقي سائق مصرعه، فيما أصيب أمين شرطة، إثر انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة، اليوم الخميس.

غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بالطريق، ووجود متوفٍ ومصاب.

انتقل رجال المرور، إلى موقع الحادث؛ لتجنيب السيارة، والعمل على سحب الكثافات، وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.