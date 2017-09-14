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طارق عامر: لقد تعلمنا من دروس الماضي.. والإصلاح سيصل إلى كل الطبقات

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طارق عامر: لقد تعلمنا من دروس الماضي.. والإصلاح سيصل إلى كل الطبقات طارق عامر: لقد تعلمنا من دروس الماضي.. والإصلاح سيصل إلى كل الطبقات

التحرير

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قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، إن الشمول المالي يضمن وصول الإصلاحات الاقتصادية لكافة الطبقات.

وأضاف عامر خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى اليوم، الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "لقد تعلمنا من دروس الماضى، أن الاصلاح يجب أن يصل لكل طبقات المجتمع، وتشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات أعطى دفعة كبيرة لإدخال القطاعات غير الرسمية فى القطاع الرسمى".

وأشار محافظ البنك المركزى الى أن تحرير سعر الصرف انعكس على إجراءات اصلاح الاقتصاد الكلى، كما انه ساهم بشكل كبير فى اعطاء قوة للصادرات المصرية.

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ويناقش المؤتمر، والمنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، أحدث سياسات الشمول المالي والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم.

كما يحضر المؤتمر والذى يعقد تحت عنوان "اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالي" أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة، من أبرزهم رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، ومحافظو البنوك المركزية الأعضاء فى التحالف الدولى للشمول المالى.

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التحرير

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