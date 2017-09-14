مصرع شخصين وإصابة سائق إثر تصادم سيارتين في أطفيح

كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب سائق، اليوم الخميس؛ إثر حادث تصادم سيارتين بمركز أطفيح.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد ناجي كامل، رئيس مباحث الجنوب، بوقوع حادث تصادم بطريق الزعفرانة.

انتقل اللواء محمود شوقي، مدير قطاع شرق الجيزة، إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل "2 كابينة" اتجاه الصعيد، اصطدمت بسيارة نقل بمقطورة.

وحسب تحريات الرائد تامر صالح، وكيل فرقة شرق الجيزة، أسفر الحادث عن إصابة السائق ومصرع اثنين آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أطفيح.