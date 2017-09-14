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البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس

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البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس

التحرير

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حقق رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة المصرية أرباح قدرها 5 مليارات جنيه، ليغلق على 718.9 مليار جنيه بمستهل تعاملات جلسة اليوم، بدعم من مشتريات المصريين والعرب.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق إيجي إكس 30 بنسبة 1.13 % ليغلق بنهاية الجلسة عند مستوي 13594 نقطة.

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وأغلق مؤشر ايجي اكس 70 للاسهم الصغيرة والمتوسطة علي صعود نسبته 0.62 % ، ليغلق عند مستوى 742 نقطة، وأرتفع مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقاً بنسبة 0.71 % ، ليغلق عند مستوى 1650 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48 % ،ليغلق بنهاية الجلسة عند مستوي 497 نقطة، وسجلت السوق إجمالي قيمة تداولات بلغت 86 مليون جنيه بإجمالي عدد عمليات بلغت 2.2 الف عملية عبر تداولات بلغت 40 مليون سهم

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التحرير

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