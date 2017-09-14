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«المصريين الأحرار»: نؤيد السيسي مرة أخرى.. ونقف حائط صد ضد جبهة ممدوح حمزة

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«المصريين الأحرار»: نؤيد السيسي مرة أخرى.. ونقف حائط صد ضد جبهة ممدوح حمزة «المصريين الأحرار»: نؤيد السيسي مرة أخرى.. ونقف حائط صد ضد جبهة ممدوح حمزة

التحرير

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أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة دكتور عصام خليل دعم الرئيس عبد الفتاح في الانتخابات الرئاسية العام القبل، ورفضه جبهة التغيير التي يسعى المهندس ممدوح حمزة لتكوينها لاختيار مرشح ينافس الرئيس السيسي في الانتخابات.

وقال خليل خلال الاجتماع الثاني، مساء أمس للهيئة العليا للحزب، بحضور النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ونصر القفاص الأمين العام، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة»، موضحا أن «هناك من يستغل الإجراءات الاقتصادية للنيل من شعبية الرئيس».

وأضاف خليل أن «الإجراءات الاقتصادية روشتة ضرورية لإصلاح الاقتصاد المصري، الذي اعتمد خلال العقود الماضية على القروض»، موضحًا أن الأمانات ستعمل خلال الفترة المقبلة على «شرح فائدة اتخاذ الدولة إجراءات الإصلاح الاقتصادي للمواطنين».

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وأكد خليل وقوف الحزب ضد «جبهة التغيير» التي يسعى المهندس ممدوح حمزة لتكوينها لدعم مرشح رئاسي ضد الرئيس السيسي، مضيفا: «طبعًا احنا موقفنا واضح جدا، نحن ضد هذا الكيان تمامًا، وفي الموضوع ده احنا حيطة سد».

وأعلن خليل خلال الاجتماع تشكيل المكتب السياسي لـ«المصريين الأحرار» وهم الـ6 المنتخبين كأعضاء بالمكتب السياسي بالحزب «إيهاب الطماوي، وعاطف لمعي، وخالد عبد العزيز، والدكتورة ميرفت موسى، وبلال حبش، ومعتز عاشور»، إضافة إلى الـ6 الآخرين المعني رئيس الحزب بتعيينهم وهم: «جون بشرى، وإيمان إمبابي، وسلامة الجوهري، وثروت بخيت، وإسلام الغزولي، وأمير بشرى». 

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التحرير

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