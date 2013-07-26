طوارئ بصحة السويس وانتشار سيارات الإسعاف بالقرب من المظاهرات

قال الدكتور محمد العزيزى، مدير مديرية الصحة بالسويس، إنه تم رفع درجة الطوارئ بجميع مستشفيات السويس بعد أن تم إلغاء جميع الإجازات ابتداء من أمس الخميس، ورفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للتظاهرات اليوم فى مليونية "لا للإرهاب".

وأضاف مدير الصحة لـ " اليوم السابع " أن الوضع الصحى والطبى داخل مستشفيات السويس مستقر، وأن لديهم مخزونا طبيا يكفى 6 أشهر، بالإضافة إلى توافر أكياس الدم بجميع الفصائل.

وأوضح العزيزى أن تنسيق وخطة مع مرفق الإسعاف حول انتشار سيارات الإسعاف بأماكن التظاهر وسرعة نقل المصابين فى حال حدوث اشتباكات، على أن يكون هناك خط ساخن بين الإسعاف وطوارئ المستشفى ووزارة الصحة بشكل مباشر.