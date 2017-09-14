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محافظ المركزي: 9 مليون مشترك في خدمات تحويل الأموال عبر المحمول

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محافظ المركزي: 9 مليون مشترك في خدمات تحويل الأموال عبر المحمول محافظ المركزي: 9 مليون مشترك في خدمات تحويل الأموال عبر المحمول

التحرير

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كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى،عن ارتفاع عدد المشتركين في الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول إلى 9 مليون حساب ومشترك الى جانب وصل أصحاب الحسابات المصرفية فى البنوك إلى 34% من إجمالى السكان بما يؤكد أن على الطريق الصحيح.

وأوضح خلال مؤتمر الشمول المالي المقام في مدينة شرم الشيخ، أن تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات أعطى دفعة كبير لإدخال القطاعات غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى وهو أمل كبير ودفعة كبيرة لمستوى التنسيق بين كافة الجهات فى الدولة.

وأضاف عامر، أن الدولة والبنك المركزى يعكفون على تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر هام من أجل اتاحة الخدمات المالية للوصل لكافة وسائل المجتمع واقتناعا بأثر ذلك الكبير على الاستقرار والتنمية، بما يعزز الثقة بين السلطات والمجتمع، مضيفاً أن ذلك اصبح مسألة عقيدة داخل البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى الذى حقق تغييرا كبيرا خلال الفترة الماضية.

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وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذى ينظمه التحالف الدولى للشمول المالى، إن الهياكل التنظيمية فى البنوك تشهد تغييراً كبير ينبئ بتسارع وتعاظم الخدمات المالية لطبقات من المجتمع ما كانت مستهدفة من قبل.

ويقام المؤتمر تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح ، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء ومسئولى الدولة وقيادات البنك المركزى المصرى.

وبدأت فعاليات المؤتمر أمس الأربعاء، بعقد الاجتماع السنوى للدول الأعضاء فى التحالف، بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى، حيث تضم عددا من الوزراء المعنيين بموضوع الشمول المالى، الدكتور رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، محافظى البنوك المركزية الأعضاء فى التحالف الدولى للشمول المالى، أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، ممثلى المؤسسات المالية العالمية، ورؤساء ونواب مجالس إدارة البنوك العاملة فى مصر وأعضاء التحالف من نحو 95 دولة.

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التحرير

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