أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 3 أطنان سكر و1600 عبوة زيت مدعم قبل بيعها بالجيزة والشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 3 أطنان سكر و1600 عبوة زيت مدعم قبل بيعها بالجيزة والشرقية

10:59 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

ضبط 3 أطنان سكر و1600 عبوة زيت مدعم قبل بيعها بالجيزة والشرقية

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث والتجارة الداخلية، في ضبط نحو 3 أطنان سكر، و1600 عبوة زيت تمويني مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة والشرقية.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام مالك محلات للبدالة التموينية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، ومدينة الزقازيق بالشرقية، بالاستيلاء على أموال الدعم الذي كفلته الدولة للمواطنين، من خلال تخزين كميات كبيرة من السلع التموينية (السكر، وزيت الطعام) المخصص ربطًا على البطاقات التموينية، وعدم صرفها للمواطنين وحجبها عن التداول بالأسواق، رغم الحاجة الشديدة إليها، بقصد بيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم مداهمة مخزن المذكور، وبتفتيشه عثر بداخله على طنين و987 كيلو جراما من السكر التمويني المدعم مخصص ربطا على البطاقات التموينية، وألف و604 عبوات زيت تمويني مدعم مخصص ربطا على البطاقات التموينية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل عامل برصاص عصابة "تثبيت المارة" بالعياط

    أخبار

  • مصرع شاب سقط من قطار أثناء سيره بالحوامدية

    أخبار

  • ضبط عاطلين وبحوزتهما نصف كيلو فودو مخدر قبل ترويجه بمنطقة المطرية

    أخبار

  • رفض طلب دفاع الفنانة مريهان حسين برد المحكمة في قضية "كمين الهرم"

    أخبار

إعلان

e5ddcf092b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم