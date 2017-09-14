ضبط 3 أطنان سكر و1600 عبوة زيت مدعم قبل بيعها بالجيزة والشرقية

كتب - علاء عمران:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، في ضبط نحو 3 أطنان سكر، و1600 عبوة زيت تمويني مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة والشرقية.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام مالك محلات للبدالة التموينية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، ومدينة الزقازيق بالشرقية، بالاستيلاء على أموال الدعم الذي كفلته الدولة للمواطنين، من خلال تخزين كميات كبيرة من السلع التموينية (السكر، وزيت الطعام) المخصص ربطًا على البطاقات التموينية، وعدم صرفها للمواطنين وحجبها عن التداول بالأسواق، رغم الحاجة الشديدة إليها، بقصد بيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم مداهمة مخزن المذكور، وبتفتيشه عثر بداخله على طنين و987 كيلو جراما من السكر التمويني المدعم مخصص ربطا على البطاقات التموينية، وألف و604 عبوات زيت تمويني مدعم مخصص ربطا على البطاقات التموينية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.