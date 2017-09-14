أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مصادر دبلوماسية أردنية: لا مباحثات لفتح معبر نصيب مع سوريا الشهر الحالي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصادر دبلوماسية أردنية: لا مباحثات لفتح معبر نصيب مع سوريا الشهر الحالي

11:05 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

مصادر دبلوماسية أردنية: لا مباحثات لفتح معبر نصيب مع سوريا الشهر الحالي

عمان (د ب أ)
نفت مصادر مطلعة بوزارة الخارجية الأردنية وجود نية لعقد اجتماع أردني روسي أمريكي أواخر الشهر الحالي في عمان يخصص لبحث فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا وإعادة تشغيل طريق درعا دمشق بيروت.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الخميس عن المصادر القول إن الاجتماعات الدورية بين الأطراف الثلاثة في عمان "مستمرة ومتواصلة لإنجاح إنشاء مناطق خفض التصعيد في الجنوب السوري"، والتي كان تم النص عليها في اتفاق عمان بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة في يونيو الماضي.

وأكدت أن اجتماع هذا الشهر لن يخصص لبحث فتح معبر نصيب.

يأتي هذا ردا على تقارير صحفية أفادت بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يستعجل المسؤولين الأردنيين لفتح المعبر، بينما لا تزال عمان وفصائل الجنوب السوري تنتظر تنفيذ دمشق التزاماتها ومن بينها إبعاد القوات غير السورية وإدخال مساعدات إنسانية وإطلاق معتقلين والاتفاق على التشارك في السيطرة على المعبر ومحاصصة عائداته.

وكان الأردن والعراق أعادا فتح معبر طريبيل الحدودي نهاية الشهر الماضي بعد تأمينه إثر استعادة القوات العراقية السيطرة عليه من قبضة تنظيم داعش.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحشد الشعبي يعلن إحباط هجوم واسع لـ"داعش" على الحدود مع سوريا

    أخبار

  • وزير الخارجية الأردني عن أزمة "مسلمي الروهينجا": ما يحدث في ميانمار

    أخبار

  • ننشر نص "بيان القاهرة" عقب اجتماع وزراء خارجية والأردن وفلسطين

    أخبار

  • وزير الخارجية الأردني: العراق بلد مهم لكل بلدان المنطقة

    أخبار

إعلان

9f756b4245.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة