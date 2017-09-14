مصادر دبلوماسية أردنية: لا مباحثات لفتح معبر نصيب مع سوريا الشهر الحالي

عمان (د ب أ)

نفت مصادر مطلعة بوزارة الخارجية الأردنية وجود نية لعقد اجتماع أردني روسي أمريكي أواخر الشهر الحالي في عمان يخصص لبحث فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا وإعادة تشغيل طريق درعا دمشق بيروت.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الخميس عن المصادر القول إن الاجتماعات الدورية بين الأطراف الثلاثة في عمان "مستمرة ومتواصلة لإنجاح إنشاء مناطق خفض التصعيد في الجنوب السوري"، والتي كان تم النص عليها في اتفاق عمان بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة في يونيو الماضي.

وأكدت أن اجتماع هذا الشهر لن يخصص لبحث فتح معبر نصيب.

يأتي هذا ردا على تقارير صحفية أفادت بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يستعجل المسؤولين الأردنيين لفتح المعبر، بينما لا تزال عمان وفصائل الجنوب السوري تنتظر تنفيذ دمشق التزاماتها ومن بينها إبعاد القوات غير السورية وإدخال مساعدات إنسانية وإطلاق معتقلين والاتفاق على التشارك في السيطرة على المعبر ومحاصصة عائداته.

وكان الأردن والعراق أعادا فتح معبر طريبيل الحدودي نهاية الشهر الماضي بعد تأمينه إثر استعادة القوات العراقية السيطرة عليه من قبضة تنظيم داعش.