مقتل شخصين إثر انقلاب قارب للروهينجا وهو في طريقه لبنجلاديش

دكا (د ب أ)

قالت الشرطة اليوم الخميس إن شخصين غرقا عقب انقلاب قارب يحمل أفرادا من مسلمي الروهينجا في نهر ناف، وهو في طريقه لبنجلاديش قادما من ميانمار

وقال أحد رجال الشرطة ويدعى معين الدين خان إنه تم العثور على جثتي سيدة وطفل بالنهر، الذي يفصل بين بنجلاديش وميانمار.

وأضاف أن معظم الركاب الـ35 الذين كانوا على متن القارب تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.

وأشارت الشرطة إلى أن القارب ربما يكون انقلب بعد منتصف الليل في منطقة نايابارا في تيكناف، بأقصى جنوب بنجلاديش، على الحدود مع ميانمار.