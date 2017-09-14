وفد الفصائل السورية المسلحة يجتمع قبل بدء محادثات استانة

موسكو (أ ش أ)

عقد أعضاء وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة، الذي وصل إلى أستانة ليلة أمس الأربعاء، اجتماعا تشاوريا مغلقا في العاصمة الكازاخية قبل الانضمام إلى المشاركين الآخرين في محادثات (أستانة- 6) الدولية حول سوريا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية الخميس عن أحد أعضاء وفد المعارضة المسلحة، دون أن تسميه: إنه بعد هذا الاجتماع المغلق، سننضم إلى باقي المشاركين في اجتماعات أستانة".

ويضم وفد المعارضة السورية المسلحة 24 عضوا، برئاسة رئيس أركان الجيش السوري الحر، العميد ركن أحمد بري، الذي كان رئيسا لوفد الفصائل في الجولة الخامسة من محادثات أستانة حول سوريا.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن جميع المشاركين في الجولة السادسة لمباحثات أستانا بشأن سوريا، بما فيهم فصائل المعارضة السورية المسلحة، قد وصلوا إلى العاصمة الكازاخستانية، وأكدت انطلاق الجولة السادسة لعملية أستانة بشأن سوريا اليوم الخميس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد الروسي يترأسه المبعوث الرئاسي الخاص إلى التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، بينما يترأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية حسين أنصاري والوفد التركي نائب وزير الخارجية سيدات أونال.

ويشارك في المحادثات، أيضا، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، كما وصل إلى أستانا وفد أمريكي برئاسة القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية في ملف التسوية الشرق أوسطية ديفيد ساترفيلد، ووفد أردني برئاسة مستشار وزارة الخارجية نواف وصفي التل.