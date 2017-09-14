بدء مناورات الغرب 2017 الاستراتيجية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء مناورات "الغرب ـــ2017" الاستراتيجية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم -الخميس - أنه تم تسليم قادة الأجهزة القيادية العسكرية وقادة التشكيلات والوحدات المشاركة في المناورات توجيهات هيئتي الأركان العامة للقوات المسلحة في روسيا وبيلاروسيا بشأن تنفيذ المهام القتالية والتدريبات.

وأشار البيان إلى أن القيادات العسكرية الروسية والبيلاروسية ستقوم خلال التدريبات بأعمال مشتركة للتعاون من أجل تنفيذ المهام المحددة.

وستجري المناورات في 6 ميادين على أراضي بيلاروسيا و3 ميادين على الأراضي الروسية بمشاركة الطيران وقوات الدفاع الجوي.

يشارك في المناورات 12 ألفا و700 عسكري منهم 7 ألاف و220 من بيلاروسيا و 5 آلاف و500 من روسيا بالإضافة إلى نحو 70 من الطائرات والمروحيات و680 قطعة من المعدات العسكرية منها 250 دبابة و200 من المدافع وراجمات الصواريخ ومدافع الهاون ونحو 10 سفن حربية.

وتجري مناورات "الغرب 2017" بقيادة رئيسي هيئتي الأركان العامة الروسي والبيلاروسي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت في وقت سابق أن هذه المناورات تتسم بطابع دفاعي بحت، وليست موجهة ضد أي دولة أخرى أو مجموعات من الدول.