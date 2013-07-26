مدير أمن سوهاج: مستعدون لتأمين المظاهرات بالتنسيق مع الجيش

أكد اللواء محسن الجندى، مدير أمن سوهاج، أن رجال الشرطة مستعدون اليوم لتأمين المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى وكذلك المعارضة له، وأضاف الجندى أن خطة التأمين ستكون أولا بتأمين المنشآت المهمة ودور العبادة الخاصة بالمسلمين والمسحيين، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الاقتصادية.

وقال الجندى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه تم التنسيق بين رجال الشرطة والقوات المسلحة على تأمين المسيرات، وتم الاتفاق على أن يتوجه كل من الطرفين من المؤيدين والمعارضين فى مناطق مختلفة لعدم حدوث مشاكل أو احتكاكات بينهما، وإنه سيتم الدفع بعدد كبير من أفراد الشرطة والسيارات لعملية التأمين.

وأشار الجندى إلى أن قوات الشرطة مستعدة تماما لعمليات التأمين، وسيتم نشر القوات فى كل مكان، وأضاف أن المظاهرات لن تخرج عن إطار السلمية، وأنه يتوقع خروجها بشكل آمن.