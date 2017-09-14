تظاهر مئات العراقيين لرفض استفتاء إقليم كردستان

بغداد (أ ش أ)

تظاهر المئات من أهالي محافظة ديالي العراقية اليوم الخميس وسط بعقوبة لرفض استفتاء إقليم كردستان وإعادة آلاف الأسر العربية النازحة إلى منازلها في جلولاء.

وذكرت قناة (السومرية) الإخبارية أن المئات من أهالي ديالى خرجوا في تظاهرة سلمية أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة برفض استفتاء إقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها ومنها ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة)، وإعادة آلاف الأسر العربية النازحة إلى منازلها في الناحية وإعادة نشر قوات الحكومة الاتحادية فيها ورفع الأعلام العراقية.

وأضافت أن المطالب تمثل رأي كل مكونات ديالى دون استثناء، مشيرة إلى أن تظاهرة اليوم هي رسالة لتأكيد وحدة ديالى والعراق بشكل عام حول رفض الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 من الشهر الجاري.

وكان مجلس ديالى أصدر - الثلاثاء الماضي - قرارا برفض إقامة استفتاء كردستان ضمن حدود المحافظة الإدارية