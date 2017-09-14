أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تظاهر مئات العراقيين لرفض استفتاء إقليم كردستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تظاهر مئات العراقيين لرفض استفتاء إقليم كردستان

10:55 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

تظاهر مئات العراقيين لرفض استفتاء إقليم كردستان

أرشيفية

بغداد (أ ش أ)

تظاهر المئات من أهالي محافظة ديالي العراقية اليوم الخميس وسط بعقوبة لرفض استفتاء إقليم كردستان وإعادة آلاف الأسر العربية النازحة إلى منازلها في جلولاء.

وذكرت قناة (السومرية) أن المئات من أهالي ديالى خرجوا في تظاهرة سلمية أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة برفض استفتاء إقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها ومنها ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة)، وإعادة آلاف الأسر العربية النازحة إلى منازلها في الناحية وإعادة نشر قوات الاتحادية فيها ورفع الأعلام العراقية.

وأضافت أن المطالب تمثل رأي كل مكونات ديالى دون استثناء، مشيرة إلى أن تظاهرة اليوم هي رسالة لتأكيد وحدة ديالى والعراق بشكل عام حول رفض الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 من الشهر الجاري.

وكان مجلس ديالى أصدر - الثلاثاء الماضي - قرارا برفض إقامة استفتاء كردستان ضمن حدود المحافظة الإدارية

هذا المحتوى من

e87f102a3d.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صورة وخبر: الأكراد يستعدون للاستفتاء

    أخبار

  • "البيشمركة" تحذر من منع إجراء الاستفتاء بالمناطق المتنازع عليها مع

    أخبار

  • مبعوث أمريكي يبحث استفتاء كردستان مع قيادات كردية

    أخبار

  • إسرائيل تعلن تأييدها قيام دولة كردية

    أخبار

إعلان

7235a0723c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة