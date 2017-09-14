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رأس نفرتيتي تجوب شوارع المنوفية إعلانا عن بدء أسبوع شباب الجامعات

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مصراوي Masrawy

رأس نفرتيتي تجوب شوارع المنوفية إعلانا عن بدء أسبوع شباب الجامعات

11:11 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

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المنياــ ريمون الراوي:

تقدم الدكتور جمال الدين علي أبوالمجد رئيس جامعة المنيا، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية ورؤساء الجامعات المصرية، وعدد من القيادات الشعبية والأمنية بمحافظة المنوفية، كرنفال الجامعات المصرية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر المقام بجامعة المنوفية خلال الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر 2017، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، وبمشاركة 24 جامعة مصرية بالإضافة للمعاهد والجامعات الخاصة والذي بدأت فعالياته اليوم من استاد شبين الكوم، مرورًا بالشوارع الرئيسية بالمحافظة معلنًا عن بدء فعاليات الأسبوع.

وقدمت الجامعات المصرية عروضًا من الفلكلور الشعبي عن طبيعة البيئة الخاصة بكل محافظة وإقليم تنتمي له كل جامعة، وقدمت جامعة المنيا رأس نفرتيتي شعارًا لمحافظة المنيا يحيطها فتيات الجامعة بالزي الفرعوني والشباب بالزي الريفي الخاص بالمحافظة.

وأكد الدكتور جمال أبوالمجد أن تنظيم هذا الكرنفال يهدف إلى الإعلان عن هذا الحدث الكبير وتعريف أهالي محافظة المنوفية بتقاليد وعادات محافظات المختلفة، وأضاف بأن هذا الكرنفال قد جذب انتباه أهالي المحافظة المشاهدين له.

وتبدأ غدًا مسابقات أسبوع شباب الجامعات حيث يقام الافتتاح في السابعة مساءً علي استاد شبين بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

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