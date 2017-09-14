جامعة أسيوط: 148 طالبا ومشرفا يشاركون في أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية

أسيوط - أسامة صديق:

وصل صباح اليوم الخميس، الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، إلى محافظة المنوفية، للمشاركة في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر، والذي تنظمه جامعة المنوفية تحت شعار "شبابنا مستقبلنا" فى الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر 2017، بمشاركة 148 طالبا ومشرفا من جامعة أسيوط، و26 جامعة مصرية.

وأكد الدكتور أحمد عبده جعيص، اليوم الخميس، أهمية توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لتطوير الأنشطة الطلابية وزيادة المشاركين فيها، مشيرًا إلى حرص جامعة أسيوط على المشاركة في شتى أنواع الملتقيات الطلابية والمهرجانات الرياضية والثقافية والفنية والتي تنعقد في مختلف الجامعات المصرية، وذلك إيمانًا منها بأهمية تلك اللقاءات في توطيد أواصر التعاون والتعارف بين طلاب مصر وتعزيز روح التنافس واكتشاف المواهب والعناصر المتميزة في شتى المجالات.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامي، المشرف العام على الأنشطة الطلابية أن جامعة أسيوط بدأت نشاطها بالفعل بلقاء الدكتور أحمد عبده جعيص بعدد من رؤساء الجامعات المشاركة في الأسبوع، كما شارك وفد الجامعة بالمشاركة في كرنفال احتفالي مع باقي الجامعات المصرية وذلك بعرض كبير جاب شوارع المدينة وصولا إلى جامعة المنوفية، والذي يعكس ما تتميز به محافظة أسيوط والذي ضم حملة الأعلام ومجسم للمحافظة، وصورًا لأهم المشاهير من أبناء أسيوط.