أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

جامعة أسيوط: 148 طالبا ومشرفا يشاركون في أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جامعة أسيوط: 148 طالبا ومشرفا يشاركون في أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية

11:10 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

جامعة أسيوط: 148 طالبا ومشرفا يشاركون في أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية

أسيوط - أسامة صديق:
وصل صباح اليوم الخميس، الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، إلى محافظة المنوفية، للمشاركة في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر، والذي تنظمه جامعة المنوفية تحت شعار "شبابنا مستقبلنا" فى الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر 2017، بمشاركة 148 طالبا ومشرفا من جامعة أسيوط، و26 جامعة مصرية.

وأكد الدكتور أحمد عبده جعيص، اليوم الخميس، أهمية توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لتطوير الأنشطة الطلابية وزيادة المشاركين فيها، مشيرًا إلى حرص جامعة أسيوط على المشاركة في شتى أنواع الملتقيات الطلابية والمهرجانات الرياضية والثقافية والفنية والتي تنعقد في مختلف الجامعات المصرية، وذلك إيمانًا منها بأهمية تلك اللقاءات في توطيد أواصر التعاون والتعارف بين طلاب وتعزيز روح التنافس واكتشاف المواهب والعناصر المتميزة في شتى المجالات.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامي، المشرف العام على الأنشطة الطلابية أن جامعة أسيوط بدأت نشاطها بالفعل بلقاء الدكتور أحمد عبده جعيص بعدد من رؤساء الجامعات المشاركة في الأسبوع، كما شارك وفد الجامعة بالمشاركة في كرنفال احتفالي مع باقي الجامعات المصرية وذلك بعرض كبير جاب شوارع المدينة وصولا إلى جامعة المنوفية، والذي يعكس ما تتميز به محافظة أسيوط والذي ضم حملة الأعلام ومجسم للمحافظة، وصورًا لأهم المشاهير من أبناء أسيوط.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رأس نفرتيتي تجوب شوارع المنوفية إعلانا عن بدء أسبوع شباب الجامعات

    أخبار

  • كرنفال احتفالي بجامعة المنوفية قبيل انطلاق أسبوع شباب الجامعات

    أخبار

  • بدء أعمال "معا في خدمة الوطن" بمشاركة واعظات الأوقاف وخادمات الكنائس

    أخبار

  • ربع مليون جنيه تبرع من محافظة أسيوط لصالح معهد جنوب مصر للأورام

    أخبار

إعلان

a8d060129e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة