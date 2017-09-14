الفريق مميش يزور معرض "فرانكفورت الدولي للسيارات" في ألمانيا

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

يزور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، والذي تحضره المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ضمن جولته الترويجية للمنطقة الاقتصادية في ألمانيا.

ويلتقي مميش على هامش المعرض، كبار مصنعي السيارات، وعدد من رجال الأعمال للتباحث حول آخر تطورات هذه الصناعة عالميًا، يأتي ذلك بشكل خاص للترويج للمناطق الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية والتي تحتل إقامة مجمعات صناعية للسيارات جزء كبيرًا داخل المنطقة.

وقال مميش، في بيان صحفي، إن اليوم الخامس من جولته ووفد المنطقة الاقتصادية في ألمانيا، يبدأ في مدينة فرانكفورت حيث تشهد المدينة مشاركة أكثر من 50 علامة تجارية، في معرضها المقام حاليًا للسيارات، وهي إحدى المحطات الهامة في جولة المنطقة للقاء كبرى الشركات.

كما يزور وفد المنطقة الاقتصادية برئاسة الفريق مميش جناح شركة بورسعيد للتنمية بمعرض فرانكفورت.

وفي هذا السياق، قال مميش إنه يلتقي كبار مسئولي شركة "مرسيدس بنز" لبحث فرص عودتها للسوق المصري، حيث يلتقي الدكتور "إنجو كونراد" رئيس قطاع التصنيع والعلاقات الخارجية لشركة "دايملر" لبحث سبل التعاون الثنائي بين الجانبين، وعرض الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية للمستثمرين في هذا القطاع، خاصة ماتتمتع به من المنطقة من تواجد موانئ وأرصفة حديثة تم تنفيذها بمواصفات عالمية تتيح لها استيعاب أنشطة تداول كبيرة مثل أنشطة "RORO Terminal" أو مايسمى بتداول السيارات.