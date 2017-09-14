بحث تطوير ثلاث طرق بالقليوبية لخدمة الحركة المرورية

أ. ش. أ

بحث محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، اليوم الخميس، مع المهندس أسامة عقيل أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ورؤساء مدن شبين القناطر وقليوب والقناطر الخيرية، تطوير ثلاث طرق بالمحافظة وهي طريق "قليوب -القناطر الخيرية" وطريق "قليوب - شبين القناطر"، وطريق "باسوس - شلقان".

وقال المحافظ، خلال الاجتماع، إن أعمال التطوير تتضمن رفع كفاءة الطرق من خلال إنشاء كباري سطحية، وتطوير مزلقانات السكة الحديد، بجانب أعمال الإنارة وإنشاء أماكن انتظار للسيارات في أماكن جانبية لعدم عرقلة الطريق واستغلال الطرق أيضا في تخصيص أماكن للإعلانات للاستفادة المالية من عائدها.

وأكد عشماوي، أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيرة التخطيط لاعتماد الميزانيات لهذه الطرق الثلاث، للبدء في تطويرها في أقرب وقت ممكن لخدمة المواطنين، وتوفير الوقت والجهد والمال الذي يهدر بسبب الاختناقات المرورية الناتجة من تهالك تلك الطرق.