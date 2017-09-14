التعليم العالي: قبول 151 ألف من طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات والمعاهد الحكومية
التعليم العالي: قبول 151 ألف من طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات والمعاهد الحكومية
11:08 ص الخميس 14 سبتمبر 2017
كتب- محمد قاسم:
اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتيجة تنسيق الشهادات الفنية للعام 2017، حيث تقدم 154.756 طالبًا من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية للتنسيق عبر الموقع الإلكتروني.
وذكرت الوزارة، أن إجمالي الطلاب المرشحين للكليات والمعاهد الحكومية، والمعاهد العليا والمتوسطة بلغ 151.382 طالبًا طبقًا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفق قرارات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
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