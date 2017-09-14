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الحكومة تنفي بيع حصص من شركات الكهرباء المصرية لإسرائيل

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مصراوي Masrawy

تنفي بيع حصص من شركات الكهرباء المصرية لإسرائيل

11:06 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

الحكومة تنفي بيع حصص من شركات الكهرباء المصرية لإسرائيل

كتب- محمد غايات:
نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء تُفيد ببيع الحكومة حصص من شركات الكهرباء المصرية، لشركة إسرائيلية عن طريق خصخصتها.

وأكد المركز، وفقًا للبيان الصادر، اليوم الخميس، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن تلك الشركات هي ملك للدولة ولم تعرضها الحكومة للبيع أو الخصخصة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وتابعت وزارة الكهرباء، أن هناك تعاون مثمر بين قطاع الكهرباء وشركة "سيمنس" الألمانية لإنشاء أكبر 3 محطات بكفاءة عالية بإجمالي قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات، بحيث تعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت الوزارة، أن تلك المحطات ستساهم في استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل بمصر وعلى وجه الخصوص في صعيد ، لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

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