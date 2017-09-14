"معلومات الوزراء" ينفي نقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية

كتب- محمد غايات:

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بنقص السلع التموينية، وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية.

وأكد المركز، في بيانه الصادر، اليوم الخميس، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن أسعار السلع التموينية كما هي دون أي زيادة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، مضيفةً أن كميات السلع التموينية متوفرة والمخزون آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين ولا صحة لنقصها كما يتردد.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يومياً بكافة محافظات الجمهورية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تضم شركتي المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة.

وأكدت الوزارة، استقرار أسعار كافة السلع التموينية، حيث يبلغ سعر الزيت الخليط 14جنيهًا، والأرز بـ 6.5 جنيه، والسكر بـ 9.5 جنيه، والدواجن المجمدة بـ31 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بــ 60 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى سلع أخرى يستطيع المواطن أن يفاضل فيما بينها، دون إجباره على شراء سلع دون الأخرى بإجمالي دعم يصل لــ 50 جنيه للفرد الواحد شهرياً.

وطالبت الوزارة، المواطنين بتحري الدقة وعدم إثارة شائعات يستغلها البعض في زيادة تكلفة غير مبررة لتحقيق هامش ربح غير شرعي.

وناشدت وزارة التموين، المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع التموينية - على غير حق- أو نقصها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، والإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية (16528) بعدما أصبحت المنظومة الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية، التي تختص بتلقي ‏وفحص وتوجيه جميع الشكاوي الحكومية والرد عليها إلكترونياً.